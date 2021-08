Paralimpiadi di Tokyo, Edoardo Giordan sesto nella spada individuale

Tokyo – Dopo l’esordio di ieri il programma della scherma ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 è andato avanti oggi con gli assalti di spada maschile e femminile cat. A e B.

Tre gli atleti italiani impegnati nelle prove odierne: Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini nella spada maschile cat. A e Rossana Pasquino nella spada femminile cat. B.

Il miglior piazzamento degli azzurri è stato quello di Emanuele Lambertini che ha prima superato il girone con 4 vittorie e 2 sconfitte e poi è approdato ai quarti. A questo punto si è trovato davanti al cinese Jianquan Tian, medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2008 e di bronzo a Rio 2016. L’assalto è stato condotto punto a punto dai due atleti, Lambertini era passato in vantaggio sull’11-10, poi però lo spadista cinese ha allungato fino al 14-12. Due stoccate di fila hanno riportato Lambertini in corsa per un posto in semifinale, ma il punto decisivo non è arrivato e il match si è concluso 15-14 in favore dell’avversario. Tian ha poi conquistato la medaglia di bronzo nella gara dominata dall’inglese Piers Gilliver, nuovo campione paralimpico.

Nella stessa gara era uscito invece nel tabellone dei 16 Edoardo Giordan, che con 2 vittorie e 4 sconfitte aveva superato il girone, ma si è poi arreso al turno successivo al portacolori dell’Ucraina Artem Manko con il punteggio di 15-8.

Ucraina che è stata fatale anche per Rossana Pasquino nella prova di spada femminile categoria B: la beneventana è stata infatti sconfitta per 15-9 nel tabellone dei 16 da Olena Fedota e si è classificata in decima posizione.

Domani Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini torneranno in pedana, impegnati nella prova a squadre di spada maschile insieme a Marco Cima.

(foto@AugustoBizzi)

