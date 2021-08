“Pausa di riflessione” finita: Iossa lascia FdI e sceglie Stefanelli per Minturno 2021

Minturno – E’ finita la “pausa di riflessione” dalla politica che il consigliere d’opposizione uscente, Tommaso Iossa, aveva annunciato poco prima di Ferragosto.

Come è finita? Con un doppio annuncio: quello che, da una parte, lo vede lasciare il suo partito (FdI, che è in campo con l’avvocato Pino D’Amici candidato sindaco) e, dall’altra, con quello che lo vede entrare nelle file del Primo cittadino uscente, Gerardo Stefanelli.

La decisione di Iossa: “Ecco perché ho scelto Stefanelli”

Iossa ha comunicato la sua decisione di lasciare FdI, al coordinatore locale del partito, Vincenzo Fedele, per poi concentrarsi a spiegare i motivi della sua decisione.

“Ritengo – ha sottolineato Iossa – che in questo momento Minturno ha bisogno di continuità amministrativa. In questi ultimi anni, si è innescato un processo di cambiamento che non può essere interrotto e un cambiamento che politicamente sta facendo nascere nella nostra città una nuova classe dirigente giovane e motivata. Per questo ho deciso di dare il mio sostegno a Gerardo Stefanelli e di contribuire a questa “evoluzione politica” che nulla ha a che fare con le appartenenze ai partiti o alle ideologie personali.”

E ancora, sottolinea Iossa: “La politica locale non ha necessità di “colori politici”, contano gli obiettivi da realizzare e giungere a risultati tangibili per il bene del territorio, che siano economici, culturali o turistici.”

Iossa: “Minturno ora ha una sua road map, il turismo è il nostro volano”

Una scelta ponderata, quella di Iossa, insomma, basata anche sulla consapevolezza che il volano economico di Minturno è e dovrà continuare ad essere il turismo perché “bloccare ciò significherebbe ritardare di anni la crescita della città e questo non per mancanza di capacità delle altre coalizioni… Ma per un discorso di programmazione politica, che, oggi, ha già una sua road map definita.”

Iossa: “Con Stefanelli abbiamo avuto momenti di “tensione politica” è vero…”

Infine, Iossa non si nasconde, se, da una parte, parla di un confronto proficuo con la coalizione di Stefanelli rispetto alle sue proposte in qualità di consigliere d’opposizione, non nasconde che ci siano stati tra lui e il Sindaco anche dei momenti politicamente difficili.

“Con Gerardo Stefanelli – afferma Iossa – ho avuto dei momenti di “tensione politica”, è vero, ma abbiamo sempre cercato, con maturità, di trovare un punto d’incontro rispetto alle nostre posizioni consapevoli di un comune obiettivo: governare al meglio questa città, ovviamente, ognuno nel suo ruolo. Questo dibattito a volte acceso ci ha portati ad avere un confronto leale e costruttivo, e a condividere la nostra idea di città.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno