Roma, arrestati due topi d’appartamento: avevano appena “ripulito” un’abitazione

Roma – Nonostante fosse scattato il sistema di allarme, erano riusciti a mettere a segno un furto in un appartamento in zona La Giustiniana, in quel momento vuoto perché i proprietari si trovano in villeggiatura, riuscendo a portare via gioielli e denaro contante.

Col malloppo tra le mani, sono velocemente saliti a bordo di un’auto, pronta per la fuga, peccato per loro che i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, impegnati in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, dopo essere stati allertati, sono riusciti ad intercettarli mentre si trovavano ancora nei pressi della casa “visitata”.

I militari hanno interamente recuperato la refurtiva, restituendola al legittimo proprietario.

A finire in manette sono stati due cittadini dell’est Europa, entrambi 40enni, con numerosi precedenti penali, arrestati in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato: ieri sono stati giudicati con rito direttissimo e l’Autorità Giudiziaria ha disposto, in via cautelare, gli arresti domiciliari per uno e la detenzione in carcere per il suo complice.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

