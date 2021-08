Una Ventotene blindata si prepara all’arrivo di Mattarella: il piano sicurezza

Ventotene – C’è attesa e fermento a Ventotene per la visita del presidente Sergio Mattarella, annunciato per domenica 29 agosto, alle 15, per inaugurare la settimana del Seminario di Studi Federalisti organizzata dall’istituto di Studi federali Altiero Spinelli. Il 40° seminario in occasione dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene.

Si tratterà di giorni di grande affluenza per far fronte ai quali già stamattina i vigili del fuoco del Comando di Latina con il concorso del reparto volo di Ciampino e della Protezione Civile del Comune di Ventotene, hanno provveduto al trasporto e montaggio sull’isola di una riserva idrica di 12mila litri di acqua a servizio dell’eliporto. Operazione quest’ultima alla quale ha presenziato anche il Prefetto di Latina Maurizio Falco.

Preparativi per i quali è stato predisposto anche il piano sicurezza con un’ordinanza del responsabile della Polizia locale, Francesco Saverio Buono, nella quale dispone che “dalle 18 di sabato 28 agosto e fino al termine dell’evento è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Calarossano, P. Castello e P del Confino Politico”.

Il programma di eventi dal 29 agosto al 3 settembre prevede un calendario fitto. Un ciclo di incontro che sarà l’occasione di confronto e formazione con le nuove generazioni, sono 90 i partecipanti alla sessione nazionale del seminario oltre a 150 studenti che hanno risposto al bando.

