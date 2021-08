Alga tossica nel mare di Civitavecchia: scatta il divieto di balneazione al Pirgo

Civitavecchia – Preso atto della presenza di valori anomali di un’alga potenzialmente tossica, la Ostreopsis Ovata, risultati dai prelievi eseguiti da Arpa Lazio nel tratto di mare antistante i Bagni del Pirgo, l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia “ha ritenuto necessario, in adempimento alla tutela della salute pubblica, istituire il divieto di balneazione, frequentazione e raccolta di molluschi presso i Bagni del Pirgo”.

Come disposto dalla stessa Arpa Lazio con decreto n. T00071 del 30 marzo 2021, il vicesindaco Manuel Magliani ha disposto – fino a successiva e diversa ordinanza – di “evitare la frequentazione dei tratti di arenile interessati in caso di venti forti provenienti dal mare che possono favorire la formazione e il trasporto di aerosol marino; non raccogliere e consumare molluschi se prelevati in corrispondenza dell’area di balneazione oggetto della fioritura e acquisire sempre molluschi di provenienza controllata; allontanarsi immediatamente dalla spiaggia in presenza di sintomi ricollegabili all’alga tossica (eritemi, congiuntiviti, rinorrea, tosse, ecc…).

