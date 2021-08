Atletica, alle Paralimpiadi Oxana Corso è ottava sui 100 metri

Tokyo – Oxana Corso battezza la pista dello Stadio Olimpico di Tokyo con l’ottavo posto nei 100 T35.

La pluridecorata azzurra supera in controllo lo scoglio della semifinale della prima mattina, entrando in finale con la terza posizione del suo turno e l’ottavo tempo di qualificazione (15.80). Dopo tre ore, il confronto in finale è una sfida difficile da battere con le sue fortissime avversarie che conquistano il podio grazie a prestazioni stellari.

La cinese Zhou Xia vince con il nuovo record del mondo di 13 secondi netti strappandolo per 43 centesimi all’australiana Isis Holt, seconda con il PB di 13.13. Medaglia di bronzo per la britannica Maria Lyle, staccata a 14.18. La velocista 26enne ce la mette tutta e termina la gara in 15.68, a quattro centesimi dal suo primato stagionale.

A fine gara Corso dichiara: “Questa mattina sono entrata in pista molto carica per la prima semifinale che ho gestito molto bene. Sapevo che sarebbe bastato arrivare terza per centrare la finale. Sono contenta di aver fatto meglio in finale rispetto alla semifinale, anche se purtroppo è valso solo l’ottavo posto. Ovviamente le prime tre erano imprendibili e sul resto piano piano ci lavoreremo. Adesso sono concentratissima sui 200 perché la mia Paralimpiade non è finita qua”. La finale diretta dei 200 T35 è in programma domenica prossima alle 12:44.

Sempre domenica, ci sarà il debutto ad una Paralimpiade per Francesca Cipelli e Alessandro Ossola. La saltatrice veneta si presenta all’appuntamento di Tokyo dopo aver brillantemente superato un infortunio al piede che l’ha tenuta lontana dalla partecipazione agli Europei di Bydgoszcz. Il ritorno in pedana nel lungo T37 è avvenuto a fine luglio con una prestazione da record italiano (4.12) e qualche carta in più da giocarsi alle Paralimpiadi.

Il velocista piemontese gareggerà invece nelle semifinali dei 100 T63, la specialità che l’ha visto salire sul podio continentale a giugno con la medaglia di bronzo. Obiettivo: la finale del giorno dopo.

Foto di archivio: Marco Mantovani/FISPES

DATA Orario

Tokyo Orario

Italia ATLETA GARA Cat. Domenica 29

agosto 19:12 12:12 Francesca Cipelli Salto in lungo T37 19: 44 12:44 Oxana Corso 200 T35 21:41

21:47 14:41

14:47 Alessandro Ossola 100 (semifinali) T63

