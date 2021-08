Bloccato senza patente a Latina, fugge a piedi lasciando la figlioletta in auto

Latina – Nella serata del 26 agosto scorso, a Latina, i militari del locale nor – sezione radiomobile, nel corso di servizi di controllo del territorio deferivano all’autorità giudiziaria un 40 enne di origini marocchine per il reato di abbandono di minori e reiterazione di guida senza patente.

In particolare il 40enne, fermato alla guida di autovettura a noleggio, con a bordo la figlia minore, durante la fase del controllo da parte dei militari operanti, impegnati ad identificare il locatario della veicolo sopraggiunto per gli accertamenti del caso, si allontanava repentinamente senza dare alcuna spiegazione, lasciando sul posto piangendo la figlia minore.

Successivamente giungeva la madre della piccola alla quale veniva affidata.

A conclusione delle verifiche si appurava inoltre che l’uomo era privo della patente di guida poiché revocata.

l’autovettura è stata affidata al locatario.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

