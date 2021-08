Dove mangiare la cucina romana anche sulle tavole del litorale

Cucina e Sapori – Non solo pesce sul litorale romano. A pochi chilometri dalla città eterna e le sue tradizionali e storiche ricette, il litorale romano tra Ostia e Fiumicino è famoso per la sua gastronomia ittica, ma pochi sanno (o forse no) che vicino al mare si trova anche una ottima scelta di locali dove gustare una buona Gricia, o Cacio e Pepe, o ancora le immancabili Amatriciana e Carbonara e tantissime altre ricette della tavola romana. Queste non contemplano nella loro lista di ingredienti il pesce (tranne per gli spaghetti con le vongole), ma anche spostandosi fuori dal caos cittadino e a pochi metri dalla brezza del mare si possono gustare degli autentici piatti tipici elaborati con sapienza e maestria da una squadra di chef ben preparata e molto formata proprio nelle cucine tradizionali del centro della capitale.

Ingredienti e fornitori dello stesso territorio d’altronde, come non ricordare che solo pochi giorni fa il Lazio è stato proclamato, da uno studio voluto dalla Muller Italia, la regione dal cibo più sano e gustoso d’Italia, (clicca qui per leggere l’articolo).

Non sono da meno le sue storiche ricette, alcune di esse sono state oggetto già di articoli redazionali, come la cacio e pepe, la carbonara, la gricia e le tipiche ricette del ferragosto romano:

Ecco quindi i locali dove gustare un’ottima cucina romana a Fiumicino e non rimane mai delusi da sapori, accoglienza e professionalità:

La Bottega Fiumicino

Viale Traiano, 173 – 0683913903 – www.facebook.com/labottegafiumicinocucinaromana/

Già nelle nostre più positive recensioni (clicca qui per leggere la recensione) questo locale di ultimissima apertura in darsena a Fiumicino riscuote già notevoli apprezzamenti. E’ nato proprio con l’ambizioso obiettivo di affermarsi come il punto di riferimento per gli amanti della vera cucina romana del litorale.

Gestito da intraprendenti e giovanissimi titolari questa attività ubicata in una delle più belle e suggestive zone della cittadina è un pozzo di idee in continuo fermento. Basti pensare al loro menu sempre rispettoso dei prodotti e all’esaltazione della loro stagionalità. Qui si può trovare la classica e tipica carbonara cucinata nel rigore della tradizione romana, come la sua rielaborazione in chiave moderna nella Carbonara al tartufo. Un esempio di tradizionalità su tutti? le polpette al sugo della nonna, un piatto che riporta indietro nel tempo ai sapori e le emozioni dei pranzi in famiglia di una volta preparati con amore dalle nostre nonne. In definitiva un locale imperdibile per una cena riuscita da tutti i punti di vista.

Cacio e Pepe – trattoria e pinsa romana

Via Passo Buole, 98 – 3289779908 – www.facebook.com/Dacacioepepe/

Locale ubicato nella frazione di Isola Sacra a Fiumicino, in una delle strade più mondane e frequentate della zona. Esperienza e gentilezza in una location fresca e giovanile. La loro cucina romana è spettacolare, uno dei piatti forti ordinati di frequente è , neanche a dirlo, la carbonara. Forse qui è quella perfetta? al cliente l’ultima parola. La trattoria romana diversifica il suo menu anche sfornando delle squisite e leggerissime pinse , sempre della tradizione romana. Ottimo rapporto qualità/prezzo, un servizio veloce, un locale super frequentato: un motivo ci sarà!

Osteria der Pajata

Via del Faro, 234 – 349502673 – https://losteria-der-pajata.business.site

Location dall’atmosfera della tipica trattoria romana e il nome rimanda ad uno dei piatti forti della casa. Imbattibile dal punto di vista della qualità delle materie prime e prezzi finali. Un locale dagli antichi sapori e dalla tradizionale accoglienza romana. Molto pulito, si distingue per un personale cordiale e amichevole. La cucina romana qui è la regina indiscussa a livelli di squisitezza. Nel menu sono presenti ovviamente anche buonissimi piatti di carne accompagnati dall’interessante vino della casa.

Il locale è in stile rustico e offre anche posti all’aperto in una delle vie più antiche di Fiumicino.

Te Pio a Pizze… e sarà un piacere

Via Aldo Quarantotti, 50 – 0645598622 – www.tepioapizze.com

Qui non c’è da farsi ingannare dal nome, Te pio a pizze… non offre solo pizze e pinse romane, ma anche una deliziosa ristorazione romana. E’ una pizzeria e ristorante di cucina romana con l’ obiettivo di servire semplicità e qualità ai propri clienti, con prodotti stagionali e carni scelte. Lo chef Alessandro D’Elia cura in ogni dettaglio condimenti e farine, ed è l’artefice della classicità delle ricette romane e di quelle in continua evoluzione, una fra tutti il riuscitissimo esperimento dei Tonnarelli Gricia e Pistacchio. Il locale è situato in una tranquilla viuzza nell’interland di Isola Sacra, in un ambiente accogliente ed amichevole. Un efficientissimo delivery consegna puntualissimo a domicilio delle fumanti e croccanti pinse e pizze romane.

Controcorrente

Via della Scafa, 150 – 3382444325 – www.contro-corrente.it

Controcorrente è una chicca da non perdere assolutamente, non a caso ha delle recensioni da urlo su tutti i social e app. Il locale sorge in una strada di scambio e passaggio di Fiumicino, impossibile da non notare. Dallo stile fresco e moderno, è arredato con gusto ed originalità e ben illuminato. Nel menu del ristorante tanta ricercatezza e sperimentazione ma, immancabilmente una intera pagina è dedicata ai piatti della tradizione romana. Non si può fare a meno di assaggiare la loro indimenticabile coda alla vaccinara. E’ presente una notevole pasticceria e fornitura enologica. Frequentatissimo e apprezzato da giovani, famiglie e ogni tipologia di clientela. Controcorrente si contraddistingue anche per una grande specializzazione nelle carni e nei secondi piatti in genere. E’ il caso di dire che è stata una piacevole scoperta nonché una vera e propria esperienza culinaria.

Supplì Bros – Traditional street food

Via Giuseppe Fontana – 3200131665 – 3668227327- www.instagram.com/supplibros

La cucina romana è anche il fritto e nei suoi più tradizionali fritti c’è ovviamente il supplì. Novità delle novità a Fiumicino in un collaudatissimo food truck è nato questo progetto che il nostro direttore Angelo Perfetti ha ben descritto in un articolo tutto dedicato, da leggere tutto d’un fiato, una bella storia di giovani, di ambizioni e di cibo (clicca qui per leggere l’articolo).

Squisiti supplì gourmet espressi su due ruote, da mangiare o da portare via, in diverse versioni oltre che all’intramontabile classico, il supplì al telefono, filante da leccarsi i baffi.

