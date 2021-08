Energie Per Fiumicino: “Nessuna nuova sulla costruzione dei ponti sul canale di bonifica a via Coccia di Morto”

Fiumicino – “‘Ieri mattina, mercoledì 14 aprile 2021, si è svolta la Commissione Lavori pubblici per illustrare il progetto che vedrà la realizzazione di due ponticelli e due rotonde in viale Coccia di Morto, all’altezza di via dei Polpi e di via Consorzio Focense. Gli attraversamenti permetteranno di scavalcare il canale di bonifica. L’inizio dei lavori è previsto entro l’estate. Gli interventi includeranno anche la messa in sicurezza di circa 500 metri di viale Coccia di Morto, con la realizzazione di due rotatorie. Per l’opera sono stati stanzianti circa 400 mila euro e la gara d’appalto è prevista nei prossimi giorni‘.

Questo è quanto leggevamo su tutte le testate giornalistiche locali lo scorso mese di Aprile, dove si annunciava che entro l’estate, sarebbero partiti i lavori sopra citati. Siamo ormai alla fine di Agosto, ma di tali lavori, non sembra esserci traccia. Nessuna notizia neanche su chi abbia vinto la gara d’appalto”. Così in una nota stampa Patrizio Petillo e Gabriele Ciminelli di Energie Per Fiumicino.

“Non possiamo non tornare anche sulle altre problematiche che vive la località, – spiegano – infatti, apprendiamo che molte strade del territorio (fortunatamente) sono state riasfaltate, mentre quelle di Focene restano dei colabrodi con toppe e gettate di asfalto a coprire scavi, che creeranno i soliti disagi durante le prossime piogge.

Non entriamo nel merito delle dighe soffolte o dei vari problemi che la località vivrà nei prossimi mesi invernali, dove ci attendiamo le solite passerelle con tanto di selfie per ‘controllare’ la situazione. Fortunatamente ci sono molti cittadini di buona volontà che spesso si occupano di intervenire e segnalare le mancanze che vive il territorio, cercando di dare il loro contributo nella vita della comunità”.

“In attesa di vedere iniziare i lavori di costruzione dei ponticelli, – concludono Petillo e Ciminelli – per poter meglio vivere la pista ciclabile sita su Via Coccia di Morto, ci torna alla mente il tormentone estivo che vinse il FestivalBar nel lontano 1985: ‘L’Estate sta finendo'”.

