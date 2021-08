Fiumicino, auto “pirata” investe un uomo in via Giorgio Giorgis

Fiumicino – Investimento stasera in pieno centro di Isola Sacra. Un uomo sulla 60ina, probabilmente straniero, è stato travolto da un’auto su via Giorgio Giorgis.

L’auto ha poi proseguito la sua corsa senza prestare soccorso al malcapitato. Sul posto è intervenuta l’ambulanza dell’Ares 188, che per fortuna ha potuto constatare le condizioni non gravi dell’uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti in “codice giallo”.

E’ “caccia” al pirata della strada che è fuggito dopo aver provocato l’incidente si è dileguato.

