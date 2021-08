Fregene, recinzioni per i fondi agricoli di via della Veneziana a tutela della fauna selvatica

Fiumicino – “Con un’ordinanza datata 25 agosto 2021 è stato ordinato ai proprietari di provvedere alla recinzione dei fondi agricoli che si affacciano su entrambi i lati di via della Veneziana a Fregene, nel tratto compreso tra il “Parco Avventura” e via Castellammare. Ricordiamo che i fondi agricoli su pubblica via, secondo il nostro regolamento edilizio, devono essere recintati”. Lo dichiarano il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

“La richiesta – aggiungono – deriva dal fatto che, su quel tratto di strada, recentemente si sono verificati numerosi incidenti che hanno portato al ferimento e al decesso di fauna selvatica, in particolare di daini. Incidenti che, tra l’altro, hanno costituito un grave pericolo anche per le persone che vi sono rimaste coinvolte. Abbiamo interloquito con il WWF per stabilire le misure per garantire comunque il passaggio della fauna selvatica”.

“In ogni caso – concludono – per la propria conformazione, via della Veneziana è una strada che bisognerebbe percorrere non a grande velocità e prestando grande attenzione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino