In giro per Latina con arnesi da scasso, denunciati 4 topi d’appartamento

Latina – Nel mattinata odierna, 4 malviventi organizzati per svaligiare abitazioni rimaste vuote nel periodo estivo, sono caduti in trappola nella rete dei servizi di prevenzione e controllo del territorio provinciale nell’ambito dell’operazione “ estate sicura”.

I militari dell’arma del n.o.r.m. sezione radiomobile della Compagnia di Latina, al comando interinale del tenente Monica Loforese, sono riusciti a fermare in questo centro ed identificare quattro soggetti sospetti a bordo di autovettura, il cui conducente era sprovvisto di patente, rinvenendo durante la perquisizione all’interno del veicolo, una serie di arnesi atti allo scasso, utilizzati per forzare infissi e porte.

In particolare si tratta di un 22enne serbo, un 20enne, un 19enne, ed un 17enne tutti residenti a Roma che, secondo i militari si stavano accingendo a compiere furti in appartamenti, ma grazie al tempestivo intervento dell’equipaggio della locale radiomobile, impegnato a perlustrare alcune aree “sensibili” del capoluogo, i quattro giovani sono stati denunciati per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e guida senza patente.

L’auto utilizzata è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre nei confronti dei tre maggiorenni è stata disposta la misura del foglio di via obbligatorio da parte della Questura di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

