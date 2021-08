L’Italnuoto fa 12 medaglie provvisorie alle Paralimpiadi, Vernole: “Fino alla fine”

Tokyo – E’ terminato, all’Aquatics Centre di Tokyo, il terzo giorno di finali e la compagine azzurra sale a 12 medaglie. L’Italnuoto Paralimpica del direttore tecnico Riccardo Vernole continua a sognare in grande.

Altra medaglia per la fuoriclasse, Wonder Carlotta Gilli. L’atleta delle Fiamme Oro e della Rari Nantes Torino nella finale dei 400 stile libero S13 con il tempo di 4’26”14 intasca una straordinaria medaglia d’argento.

“Non pensavo nemmeno di arrivare a medaglia – ha dichiarato Carlotta a Raisport a margine della premiazione – se mi avessero mai detto che avrei vinto questo argento non ci avrei mai e poi mai creduto. Tra l’altro ho fatto anche il mio personale. Sono super soddisfatta, è stata una gara studiata, assieme al mio allenatore abbiamo deciso di partire subito forte altrimenti avrei perso le mie avversarie. E’ stata una gara molto importante gestita più di testa che di fisico. Le emozioni sono tante e fatico anche ad addormentarmi, finalmente domani ho il mio giorno off e dedicherò tutto questo tempo per rispondere a tutte le persone che da casa mi stanno sostenendo, un affetto straordinario, grazie a tutti”. L’oro va all’ ucraina Stetsenko (4’23”93) mentre il bronzo all’australiana Dedkind (4’35”87).

Riccardo Vernole: “Onestamente cii aspettavamo una grande Paralimpiade, un inizio così ci ha dato una carica strepitosa – dice il Direttore Tecnico azzurro ai microfoni di Raisport – i ragazzi sono molto preparati, ci sono molti esordienti nella Squadra che abbiamo scelto, ma è davvero incredibile la loro maturità. Forse perché sono abituati ad affrontare quotidianamente delle sfide nella loro vita. Sono passati tre giorni dall’inizio di questi Giochi, finora abbiamo vinto dodici medaglie, stiamo per eguagliare quelle di Rio, ma non dobbiamo accontentarci. Sappiamo che abbiamo delle chance e ce le dobbiamo giocare fino alla fine”.

Le gare di qualificazione di domani (ora Italia)

Stefano Raimondi 100 stile libero S10 ore 02.16

Riccardo Menciotti 100 stile libero S10 ore 02.16

Simone Ciulli 100 stile libero S10 ore 02.16

Alessia Scortechini 100 stile libero S10 ore 02.29

Efrem Morelli 150 misti SM4 ore 02.32

Arjola Trimi 150 misti SM4 ore 02.45

Emmanuele Marigliano 150 misti SM3 ore 03.15

Martina Rabbolini 100 dorso S11 ore 03.38

Xenia Francesca Palazzo 200 misti S8 ore 03.53

Arianna Talamona 100 rana SB5 ore 04.13

(finp.it)

(foto@AugustoBizzi)

