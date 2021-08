Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La settimana che sta per finire è stata caratterizzata dall’entrata di correnti decisamente più fresche e da intensi e diffusi temporali che a ruota hanno interessato tutta Italia da Nord a Sud, in particolare sulle regioni meridionali e adriatiche. Si avvicina il weekend e lo scenario meteo non vuole cambiare registro, anzi, un nuovo impulso freddo di matrice artica è pronto a far ingresso dalle latitudini più settentrionali sul mite Mediterraneo. Ciò provocherà una forte instabilità su molte aree, ma vediamo nel dettaglio chi vedrà i maggiori fenomeni.

METEO VENERDI’ 27 AGOSTO. Nella notte forti temporali interesseranno l’alto Adriatico, in particolare attenzione sul golfo di Trieste. Possibili danni e disagi anche a seguito di grandinate. Altrove situazione ancora tranquilla, ma pronta a cambiare. In mattinata l’instabilità si concentrerà tra Veneto, Emilia Romagna e alta Toscana con piogge e temporali anche intensi lungo la via Emilia. Qualche rovescio non è escluso anche sulle coste laziali e sulla Liguria di Levante. Dal pomeriggio maltempo che si concentrerà prevalentemente sulle regioni centrali con i temporali che coinvolgeranno maggiormente Marche, Umbria e Abruzzo settentrionale. Altrove variabile con possibili episodi piovosi sui rilievi del Friuli, sull’estremo Ponente e Levante ligure, sulle coste laziali e campane. Più soleggiato su Valle d’Aosta, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria. In serata ancora nuclei temporaleschi intensi, localmente anche a carattere grandinigeno, persisteranno sul medio-Adriatico, sulle Marche in particolare. Possibili nubifragi con seguenti disagi. Qualche rovescio sulle Alpi Centro-orientali. Crollo termico al Centro-Nord dalla sera. Temperature massime tra 25 e 28°C al Centro-Nord, tra 29 e 32°C al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: la pressione inizia a calare gradualmente, per l’approssimarsi alle Alpi di una depressione retrograda dalla Russia. Tempo instabile su parte della Toscana nella prima metà di giornata, ma anche sull’ Umbria e nelle interne Laziali dal pomeriggio . Pertanto sono possibili rovesci o temporali sull’Appennino, specie toscano, quindi sulla Toscana interna, Umbria, specie settentrionale e Appennino laziale. Temperature in lieve flessione nelle massime, con valori non oltre i 28-30°C; locali punte di 31-32°C soltanto sulla bassa Toscana e sull’Umbria meridionale. Venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali, moderati da Nordest sull’alta Toscana. Mare tendente a mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno noteremo un giovedì più stabile, tra sole e nubi sparse, con maggiore variabilità diurna sul Lazio interno e meridionale, associata a locali rovesci o brevi spunti temporaleschi; possibili spunti piovosi brevi ed isolati non esclusi nel pomeriggio, anche sull’Umbria e sulle colline Toscane. Nuovi temporali ci attendono tra venerdì e sabato, in particolare sui settori appenninici (specie Toscani), medio-alta Toscana, Umbria e Lazio centro-orientale. Temperature massime in calo di qualche grado, e clima fresco nottetempo e al mattino. Meglio domenica, con tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche nota instabile diurna lungo l’Appennino.

(Fonte: 3B Meteo)