Montalto di Castro città cardio-protetta: installati altri cinque defibrillatori

Montalto di Castro – L’amministrazione comunale informa la cittadinanza dell’istallazione di 5 defibrillatori sul territorio comunale. Continua così la campagna da parte dell’amministrazione e assessorato alla Sanità per rendere il suolo comunale cardioprotetto, con la volontà di crescere nella protezione e pronto intervento nei confronti dei cittadini e villeggianti. I defibrillatori semiautomatici sono stati posizionati in 5 diverse aree di interesse: parcheggio di Costa Selvaggia, Pescia Romana; ingresso supermercato Cooperativa “Il Chiarone”, Pescia Romana; via Tirrenia (altezza alimentari, tabaccheria, bar), Montalto di Castro; ingresso supermercato Coop, Montalto di Castro; lungomare Harmine (stabilimento Ippocampo, tabaccheria), Montalto Marina.

“Oltre a questa installazione, come avvenuto precedentemente, seguirà la predisposizione di corsi di abilitazione all’uso di tali dispositivi – corsi PBLSD – che saranno organizzati nei prossimi mesi, dichiara l’assessore alla Sanità Fabio Valentini -. Si invita perciò la cittadinanza alla partecipazione attiva ai corsi, con l’augurio di creare una comunità ancora più cosciente dell’importanza di tali iniziative per la tutela di cittadini e turisti”.

