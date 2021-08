Rifiuti abbandonati per le strade di Fiumicino: altro zozzone pizzicato dalle fototrappole

Un nuovo zozzone, un nuovo scempio nel territorio di Fiumicino. E’ quanto si apprende dai social network del Comune. “Non contento, l’uomo ripreso dalle nostre fototrappole lascia non una, ma addirittura due buste della spazzatura sul ciglio della strada.

Questi continui spettacoli suscitano rabbia e sdegno. Ci auguriamo che le multe salate che gli zozzoni ricevono per aver imbrattato le strade coi loro rifiuti li convincano a non ripetere in futuro tali azioni incivili”, il commento del sindaco Montino.

