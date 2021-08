Fiumicino – Un incendio auto ad Aranova ha paralizzato l’intera frazione oggi pomeriggio.

Il traffico è rimasto fermo a lungo, mentre i residenti hanno chiesto aiuto ai carabinieri e ai Vigili del fuoco che “sono arrivati dopo mezz’ora. Questo episodio – dice Roberto Severini capogruppo della lista civica Crescere Insieme al Consiglio comunale di Fiumicino – conferma l’esigenza di un distaccamento dei pompieri in zona e una seconda entrata ad Aranova”.

I cittadini si sono dati da fare per gestire la viabilità andata in tilt a causa del rogo, perché “nell’immediato non sono intervenuti carabinieri, polizia o vigili urbani. La zona è rimasta bloccata per quasi un’ora”.

I pompieri sono arrivati da Roma per sedare le fiamme.

