Fondi, Tour D’Estate 2021: Virginio in concerto nella sua città

Fondi – Dopo le prime tappe a Roma, Petriano, Padova e Gaeta, il Tour D’Estate 2021 di Virginio fa tappa a Fondi. Il concerto, già quasi sold out, si terrà domenica 29 agosto, a partire dalle 21:30, negli ampi spazi del teatro all’aperto di Piazza De Gasperi e ripercorrerà le tappe salienti della carriera dell’artista: da “Davvero”, passando per “Ad occhi chiusi”, fino all’ultimo singolo “Brava Gente”. Tantissimi i fan che arriveranno da tutta Italia per partecipare all’evento con le strutture ricettive del territorio che sono ormai al completo da diverse settimane.

L’amato cantautore sarà accompagnato dalla sua band composta, oltre che dal corista Gianni Neri, da Francesco Piantoni alle tastiere, Luca Amendola al basso, Stefano Profazi alla chitarra e Manuel Moscaritolo alla batteria. Sarà un lungo viaggio musicale che emozionerà il pubblico presente, non solo con il repertorio, ma anche con giochi di luci e arte visiva. Le prossime tappe del Tour d’Estate 2021 di Virginio saranno Bologna (8 settembre) e Roma (17 ottobre).

L’evento fa parte del cartellone del Fondi Music Festival, che quest’anno ha previsto ben due appuntamenti con la musica leggera (Virginio e Desire Capaldo), e del programma di appuntamenti estivi promosso dal Comune di Fondi denominato Fondi RestArt.

“Siamo orgogliosi che a chiudere il ciclo di concerti estivi – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – sia un grande artista, nostro concittadino, che da anni, con i suoi meravigliosi testi e le sue straordinarie interpretazioni, dà lustro alla città di Fondi. Siamo ancor più entusiasti del fatto che il concerto stia portando in città centinaia di giovani e non solo provenienti da altre parti d’Italia con importanti ricadute turistiche per l’intero territorio”.

Il concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo fondimusicfestival@gmail.com. Accesso consentito solo alle persone munite di green pass.

