In fuga dall’Afghanistan, il “volo” di un bimbo verso un nuovo inizio

Roma – “Una foto emblematica, un bambino afghano arrivato a Roma con uno degli ultimi voli italiani da Kabul“. Così in un post di Facebook la Comunità Di Sant’Egidio ha diffuso la foto di un bimbo in aeroporto, appena arrivato in Italia dall’Afghanistan.

“Non possiamo vedere il suo volto – prosegue il Movimento -, solo immaginare quello che sta pensando, ha dovuto lasciare insieme alla famiglia il suo amato paese a causa dei talebani. Possiamo solo dirti che sei il benvenuto in Italia e che qui potrai ricominciare una vita piena di sogni e lontano da ogni guerra e violenza”.