Ladro acrobata a Parco Leonardo, furto con scasso nel quartiere Pleiadi

Fiumicino – Furto con scasso nella notte tra venerdì e sabato in via Copenaghen, nel quartiere Pleiadi a Fiumicino. Un ladro acrobata ha forzato dapprima il portone della scala e poi, all’altezza del piano di mezzo, tra quinto e sesto piano, ha svitato il sistema di apertura della finestra delle scale ed è saltato sul terrazzo dell’appartamento.

Da lì ha scassinato la finestra della cucina che generalmente è di facile apertura in quegli appartamenti. L’allarme, che ha suonato due volte, non è servito a scoraggiare il ladro che ha portato via alcuni piccoli valori, arrecando dispiacere senza arricchirsi.

foto di repertorio