Pattinaggio di figura, Torino ospiterà la terza tappa della Coppa del Mondo

A pochi giorni dalla proposta ufficiale di candidatura del Palavela di Torino per ospitare la terza tappa di ISU Grand Prix 2021-22, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio si è vista accordata la richiesta dall’International Skating Union e così il capoluogo piemontese sarà, dal 4 al 7 novembre, sede del prestigioso appuntamento del circuito internazionale di pattinaggio di figura.

L’Italia supera la concorrenza di Ungheria e Stati Uniti e raccoglie così il testimone della Cina che appena dieci giorni fa aveva annunciato, in accordo con l’ISU, la cancellazione della Cup of China.

“Questa assegnazione ci riempie di orgoglio e soddisfazione – esordisce il presidente della Fisg, Andrea Gios -. Ci attende un compito arduo, una sfida difficilissima per cui chiediamo sin da ora l’aiuto dell’intero mondo del pattinaggio: di fronte ad un’occasione così importante non potevamo tirarci indietro, in primis per i nostri ragazzi che tanto si sono impegnati per prendere parte a queste competizioni e che meritano una vetrina tanto prestigiosa. Abbiamo già dimostrato in passato di poter contare su una eccellente macchina organizzativa e speriamo di riuscire a ripeterci. Mi auguro che i tantissimi appassionati italiani di questa meravigliosa disciplina possano oggi gioire insieme a noi per questo strepitoso traguardo”.

