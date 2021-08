Roma, bagarinaggio per Musei Vaticani e bus turistici: multato ennesimo saltafila

Roma – Un altro “saltafila” individuato e sanzionato dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro.

L’uomo, un cittadino del Bangladesh di 38 anni, incensurato, si era posizionato nei pressi del percorso che porta all’ingresso dei Musei Vaticani, a caccia di turisti a cui proporre la sua intermediazione per i bus turistici e per la vendita di biglietti per i musei.

Il 38enne è stato individuato dai Carabinieri e subito sanzionato amministrativamente per 400 euro. Adottato nei suoi confronti anche l’ordine di allontanamento dall’area Unesco e il divieto di accesso alla stessa per le prossime 48 ore.

