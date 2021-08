Roma, “bullo di quartiere” rapina uno studente della collanina: arrestato

Roma – Un ragazzo di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, considerato un po’ un bullo di quartiere, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo dopo aver rapinato una collanina ad uno studente coetaneo.

L’episodio è avvenuto l’altra sera, all’interno del parco Schuster (area della Basilica di San Paolo fuori le mura). Lo studente vittima è stato preso alle spalle, bloccato, scippato della collanina che aveva al collo e costretto ad allontanarsi dietro pesanti minacce verbali.

A seguito di richiesta di intervento al 112, i Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo hanno avviato una indagine lampo ed hanno rintracciato l’autore della rapina e recuperato la collanina. Processato per direttissima, l’arrestato è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

