Scauri, ruba vestiti in un supermercato: donna di 61 anni nei guai

Scauri – Nel corso del pomeriggio di ieri, a Scauri di Minturno, a conclusione di attività investigativa, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato all’autorità giudiziaria una donna 61enne albanese ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.

In particolare la stessa veniva identificata quale autrice del furto di alcuni capi di abbigliamento, sottratti all’interno di un supermercato del centro.

La merce recuperata è stata restituita al titolare del supermercato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno