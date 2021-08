Fiumicino – “Questa mattina, 29 agosto 2021, con un’operazione gestita di concerto dalla nostra Polizia Locale, dall’autorità portuale e dalla Capitaneria di porto, sono stati rimossi circa 6 quintali di pesce morto che si era concentrato sullo specchio d’acqua della darsena (leggi qui)”. Lo dichiara sui canali social del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna, assessora ai Diritti degli animali e ai Servizi sociali delega che include le competenze sull’igiene pubblica.

“Ad eseguire la rimozione delle migliaia di pesci morti la ditta Cogea, coadiuvata dal prezioso lavoro della Protezione civile che ha provveduto a insacchettare tutto – sottolinea Colonna -. Sarà la stessa Cogea a provvedere allo smaltimento come previsto dalle normative. Alcuni sacchetti di pesce rinvenuto sulla spiaggia sono stati prelevati anche a Focene“.

“Insieme all’assessore all’Ambiente Cini stiamo valutando alcun proposte da lanciare per risolvere o, quanto meno, mitigare il problema dell’accumulo in darsena di tutto ciò che arriva dal Tevere e dall’Aniene – conclude Colonna – e rende complicatissimo mantenere pulito lo specchio d’acqua”.

