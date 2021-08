Incendio a Malafede, il fumo invade la carreggiata: strade chiuse e sospesa la Roma-Lido

Roma – Un vasto incendio è scoppiato nella zona di Malafede nel pomeriggio di oggi 29 agosto. Diverse pattuglie del X Gruppo Mare e del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per mettere in sicurezza l’area.

Al momento sono state chiuse via Fiumalbo, da via Ostiense a via Nino Taranto, e via Ostiense, da via Fiumalbo in direzione via Vitinia. Via Ostiense è chiusa tra Via Di Malafedere e Via Del Risaro. Il traffico viene deviato su via di Malafede. Sul posto i Vigili del Fuoco. Sospeso al momento il servizio ferroviario della Roma Lido. Attivi servizi bus navetta.

