Ponza, stalking all’ex moglie ed al nuovo compagno: scatta il divieto di avvicinamento

Ponza – Nella tarda mattinata del 28 agosto 2021, i carabinieri della stazione di Ponza hanno rintracciato un 42enne del posto, sottoponendolo alla misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie.Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Cassino a firma del Gip Tavolieri su richiesta del Pm Dott.ssa Marra, è stato applicato a seguito delle condotte persecutorie e violente che l’uomo commetteva ai danni dell’ex moglie e del suo attuale compagno.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

