Tromba marina a Santa Marinella, scaraventata sugli scogli dal vento: ferita una 53enne

Santa Marinella – Una violenta tromba marina ha colpito il comune di Santa Marinella alle 14:00 di oggi 29 agosto. La tromba Marina, di piccole dimensioni, si è abbattuta sullo stabilimento “La Vela”, sul lungomare G. Marconi, creando panico fra i bagnanti.

Prima di esaurirsi, ha travolto una donna di 53 anni che si trovava sulla sua traiettoria scaraventandola sull’adiacente scogliera. Il personale sanitario 118 intervenuto, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, poiché la stessa, era rimasta incastrata con la gamba sinistra fra gli scogli.

I Vigili del Fuoco hanno liberato la donna con l’ausilio del divaricatore idraulico (generalmente utilizzato nell’ambito degli incidenti stradali), affidandola alle cure dei sanitari. La donna era cosciente e apparentemente non in gravi condizioni. L’evento climatico non ha causato danni importanti alle strutture. Nessun altra persona è rimasta ferita.

