Carenze igienico-sanitarie e strutture non a norma: multe nei locali di Fiumicino

Fiumicino – Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Ostia, supportati dal Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Roma hanno attuato un dispositivo di controlli sul litorale per la prevenzione e repressione dei reati in genere nonché per la verifica del rispetto delle normative anti-covid 19. Numerose sono state le verifiche eseguite presso esercizi commerciali operanti sulle spiagge, con particolare attenzione alle discoteche, tese anche a garantire il rispetto delle misure contenitive dell’attuale emergenza epidemiologica.

A Fiumicino, sono stati sanzionati uno stabilimento balneare e due esercizi di ristorazione a cui, rispettivamente, sono state contestate carenze igienico-sanitarie e anomalie strutturali dei manufatti esterni, nonché sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di € 2.000,00.

