Festa di fine estate, una serata con la musica, la cultura e l’arte a Montalto

Montalto – Si festeggia martedì 31 agosto dalle ore 20 alle 24 la fine dell’estate montaltese con una serie di appuntamenti in viale Aurelia Tarquinia. L’amministrazione comunale ha organizzato, con la collaborazione dell’associazione “Montalto e Pescia Legate Insieme”, una serata all’insegna della musica, della cultura, dell’arte e dei giochi per i più piccoli. Si inizia alle ore 20 con i gonfiabili per i più piccoli e la musica dal vivo della “Ciribiribin Italian Swing Orchestra” che aprirà la lunga serata.

Alle 20:30 il viale vedrà le Pink Ladies impegnate in un attacco d’arte e la mostra di illustrazioni di Pillo a cura de “La pazza gioia”; la maestra Roberta Marziali animerà la serata con un’esibizione di danza. Tornano inoltre i tradizionali tornei di calciobalilla e ping pong, mentre alle ore 21 il giornalista Giancarlo Dotto renderà omaggio alla band musicale che ha conosciuto i Beatles prima del loro esordio, presentando il libro di Mario Paparozzi che racconta la loro storia: “I Rokketti. Da Piazza Padella alla Reeperbahn”.

A seguire “La storia continua con Santino Rocchetti” che racconterà il suo percorso musicale negli anni successivi. Alle 22:30 con la Ciribiribin Italian Swing Orchestra Montalto saluterà la calda stagione estiva per lasciare il posto alla piacevole atmosfera settembrina. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid vigenti.

