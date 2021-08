Fiumicino – Si accendono di nuovo i riflettori di Flumen Festival dell’ecologia, della nonviolenza e delle migrazioni. 3 giorni di festa ad ingresso libero promossi dalla Biblioteca per la Nonviolenza, dall’Associazione “Io, Noi” e dal Movimento Nonviolento. Un’edizione tutta nuova quella di quest’anno, in cui si cerca di tornare alla normalità, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid: dal 1° al 2 settembre il Flumen Festival inizierà con una introduzione in diretta virtuale sui canali social Facebook @flumen.festival.fco e Youtube @Flumen Festival, mentre dal 3 al 5 settembre 2021 l’appuntamento è in presenza, presso l’Expò Salsedine in via della Scafa, 143, Fiumicino.

Un Festival interamente plastic free, attento al proprio impatto di sostenibilità oltreché a diffondere messaggi di nonviolenza e solidarietà. Una pratica di valori che ha trovato il sostegno di Banca Etica e NaturaSì.

Grande novità di quest’anno è il Flumen YouthMusic Contest in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani che vedrà gruppi e artisti emergenti portare sul palco di Flumen brani sui tre grandi temi che danno il nome al Festival.

Non mancherà ovviamente il buon cibo con Makao e lo chef Antonio Menna e l’intrattenimento con spettacoli musicali dal vivo di qualità, con il venerdì 3 settembre dedicato a Pino Daniele, la chiusura domenicale con un concerto tributo a Franco Battiato e il clou di sabato sera con Paolo Jannacci in concerto.

“È proprio nei momenti di difficoltà che bisogna fare tutti gli sforzi per tenere accesa la fiammella della speranza, quel LUMEN – spiega Daniele Taurino filosofo e attivista del Movimento Nonviolento, direttore culturale e artistico del Flumen Festival – che con il Festival vogliamo far scorrere come un fiume (FLUMEN) tra la gente”.

Spazio sarà dedicato anche agli sviluppi e risultati dei progetti europei del MN come Nonviolent European Resistance e Mediterranean Youth versus Climate Crisis, al progetto Giovani ri-Generazioni di Io,Noi – ODV e al booksharing proposto dalla BpN. E ancora, stand artigianali eco-creativi, spazio giochi e percorso bambini, la pesca di beneficenza…e tante sorprese.

Il cuore pulsante del Festival rimane sempre il programma culturale, con ospiti di spessore e dialoghi d’approfondimento sui temi d’attualità. Parteciperanno alla III edizione: Martina Rogato, Dafina Peci, Franco Mussida, Federico Faloppa, Feliciana Farnese, Christian Raimo, Antonella Maucioni, Mauro Biani, Marco Omizzolo, Mao Valpiana, Federica Cacciola, Vera Gheno, Filippo Allegra, Mauro Giardini, Carlo Patacconi, Mara Cossu, Martina Pignatti Morano, Elisa Sermarini, Emanuele Giordana.

I primi due giorni del Flumen, che si terranno online, saranno ricchi di appuntamenti culturali:

mercoledì 1° settembre

18:00 Genere e sostenibilità. Dialogo con…Martina Rogato (sherpa W20, sustainability advisor)

19:00 [ENG] Tirana European Youth Capital 2022. Conversazione con…Dafina Peci (Secretary General of National Youth Congress of Albania)

Giovedì 2 settembre

18:00 L’oro del suono. Intervista a… Franco Mussida (CPM Institute)

19:00 Abbecedario per una comunicazione consapevole. Conversazione con…Federico Faloppa (linguista, Università di Reading)

Da venerdì 3 settembre si parte con le serate dal vivo:

18:00 Apertura in musica (Riserva Musicale)

18:15 YouthMusic Contest

19:00 Servizio Civile Universale. Opportunità per giovani e territori. Intervista a…Feliciana Farnese

19:30 Per una satira di pace. Conversazione con… Mauro Biani

20:00 Scuola democrazia e territorio. Conversazione con Christian Raimo (scrittore) e la partecipazione di Antonella Maucioni

21:00 Dialogo sulle migrazioni con Marco Omizzolo (sociologo, autore di “Sotto padrone”)

22:00 “TERRA MIA” – Omaggio a Pino Daniele

23:30 Annuncio esito YouthMusic contest

sabato 4 settembre

18:00 Apertura e Riserva Musicale in concerto

19:30 Quando lo spettacolo è di genere. Conversazione con…Federica Cacciola

20:30 Per una convivialità delle differenze. Dialogo con…Vera Gheno

21:30 Intervista a Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento

22:00 Paolo Jannacci in concerto

23:30 Esibizione del vincitore del Flumen YouthMusic Contest

domenica 5 settembre

18:00 Apertura – Riserva Musicale

18:30 Dalla terra alle relazioni. Come costruire valori per le comunità con Filippo Allegra (NaturaSì), Carlo Patacconi (Cooperativa Agricoltura Nuova), Mauro Giardini (C.E.A.S.)

19:30 Per un’economia sostenibile e nonviolenta, con Mara Cossu (MiTE), Martina Pignatti Morano (Presidente comitato etico Banca Etica) e Elisa Sermarini (Rete dei Numeri Pari)

20:30 Quale futuro per l’Afghanistan? Dialogo con…Emanuele Giordana (giornalista, presidente di Afgana)

a21:30 “MONDI LONTANISSIMI” – Concerto tributo a Franco Battiato

Alle 23:30 Estrazione pesca di beneficenza.

Tutti i giorni: spazio livepainting, percorso bambini, venerdì consegna del Premio Matumaini, sabato e domenica laboratorio per i più piccoli Il Giardino delle Fiabe.

