Gestione rifiuti, Valeriani: “Grazie a De Magistris per il sostegno al Comune di Roma”

Roma – “Ringrazio il sindaco De Magistris per l’attenzione mostrata nei confronti della città di Roma. La disponibilità ad accogliere 150 tonnellate al giorno di rifiuti prodotti nella Capitale consente di offrire all’Ama un ulteriore sbocco per il trattamento e lo smaltimento degli scarti urbani”. E’ quanto dichiara Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.

“Un altro importante sostegno – spiega Valeriani – ottenuto grazie all’impegno dell’Amministrazione Zingaretti, che in questi anni non ha mai fatto mancare il proprio supporto al Comune di Roma per affrontare le ripetute crisi nella gestione dei rifiuti capitolini”.

(Il Faro online)