Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice di aria fredda che ha interessato in questi ultimi giorni l’Italia, portando piogge e temporali oltre ad un netto calo termico, continuerà a dare i suoi effetti durante l’avvio di settimana. Nel complesso il tempo sarà comunque in miglioramento sul nostro Paese, ma qualche piovasco o rovescio insisterà su alcune aree. Temperature ancora sotto media, in particolare le minime. Si starà bene durante il giorno grazie all’irraggiamento solare. Vediamo nel dettaglio come inizierà questa settimana.

METEO LUNEDI’ 30 AGOSTO – condizioni meteo generalmente buone al Centro e al Sud, un po’ di instabilità al Nord. Dopo giornate di maltempo diffuso al Centro e al Sud, torna a splendere il sole, con un rialzo termico durante le ore diurne. Al Nord invece piovaschi e temporali sparsi interesseranno la Liguria di Centro-Levante in particolare al mattino, ma soprattutto i rilievi Centro-Orientali e l’Appennino Tosco-emiliano. Temporali in serata sul Friuli Venezia Giulia. Temperature minime tra 14 e 18°C al Nord, tra 12 e 17°C al Centro, tra 17 e 22°C al Sud. Massime generalmente comprese tra 24 e 29°C.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: prosegue la fase di stabilità su Toscana, Umbria e Lazio, dove il tempo sarà ben soleggiato, fatta eccezione per maggiori addensamenti nel pomeriggio sulla Toscana medio-alta e appenninica nonché lungo la dorsale Umbro-Laziale. Locali e brevi rovesci possibili su Apuane, Lunigiana, massese e non esclusi isolati e fugaci spunti piovosi sulle colline tra senese, Metallifere e aretino. Temperature stabili nei valori minimi, con clima che si mantiene fresco e valori fino a 10°C sulle vallate interne; massime in lieve rialzo, punte fino a 28-30°C. Venti in regime di brezza termica con prevalenza di Ponente durante il pomeriggio. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Nella giornata di sabato un nuovo peggioramento raggiungerà l’alta Toscana al mattino per poi trasferirsi durante il giorno anche a Umbria e Lazio interno con rovesci e temporali accompagnato da un sensibile calo delle temperature. Netto miglioramento del tempo domenica con cieli in prevalenza sereni, clima molto fresco all’alba massime inferiori ovunque ai 30°C. L’inizio della nuova settimana vedrà un temporaneo rinforzo dell’alta pressione a garantire condizioni soleggiate con temperature in ripresa nei valori massimi dopo il calo del week-end; farà ancora fresco al mattino. Martedì nuove piogge potranno raggiungere l’alta Toscana e le zone appenniniche.

(Fonte 3B Meteo)