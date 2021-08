Ostia, fuochi d’artificio e cena elettorale della Raggi, Ferrara: “Polemica stucchevole”

Roma – “La sorpresa che ci sarà alla cena di sostegno per la sindaca Raggi in programma a Ostia che ho annunciato su Facebook non sono i fuochi di artificio ma la presenza di alcuni parlamentari molto conosciuti. Sono due eventi distanti e separati”.

A parlare è Paolo Ferrara, consigliere dell’Assemblea Capitolina per il Movimento 5 Stelle, intervenuto nel programma “Gli Inascoltabili”, in onda su New Sound Level, per chiarie la vicenda dei fuochi di artificio in programma ad Ostia, precisando che “i fuochi d’artificio di cui tanto si parla non c’entrano niente, figuratevi che li sono stati programmati due mesi fa perché sono sempre stati fatti e li facciamo per la città alla fontana della Zodiaco che abbiamo riqualificato dopo anni di degrado”.

“Ogni amministrazione ha fatto i giochi pirotecnici spendendo 28 mila euro, mi pare una cifra congrua ha anche il bollino della Ragioneria Generale quindi questa polemica la trovo veramente stucchevole. Questo è un evento di fine stagione che non c’entra nulla con la campagna elettorale della Sindaca Raggi”, conclude.

