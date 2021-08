Roma 2021, Veloccia (Pd): “Valorizzare Ostia Antica per tornare ad esserne orgogliosi”

Ostia – Nessun comune autonomo per Ostia e Ostia Antica, ma più poteri e investimenti dalla Capitale per valorizzare le bellezze del Municipio X.

E’ la proposta di Maurizio Veloccia, candidato al Consiglio comunale di Roma con il Partito democratico per le elezioni del prossimo 3 ottobre che, in visita a Ostia Antica, spiega a ilfaroonline.it: “Il mio impegno sarà quello di fare in modo che tutto il X Municipio sia parte integrante della città come territorio importante, fondamentale per la città, e che però deve acquisire maggiori poteri, autonomia e responsabilità nell’ambito di un rafforzamento delle municipalità locali”.

Nessuna secessione all’orizzonte, quindi: “Il X Municipio – ribadisce Veloccia – è parte integrante della città di Roma, ma deve avere più poteri”.

“Il secondo punto è che, per valorizzare le bellezze di Roma e le meraviglie di questo territorio (del suo mare, di Ostia Antica, del parco archeologico) è necessario superare non solo le barriere fisiche, ma anche quelle ideali“, racconta. “Passeggiando per il meraviglioso borgo di Ostia Antica è chiaro come manchi, ad oggi, la manutenzione da parte dell’Amministrazione locale. A mancare – evidenzia il candidato dem – è anche il collegamento con il parco archeologico: talvolta sembra che i turisti partano da Roma, entrino nel parco e poi lascino il X Municipio senza poter assaporare le meraviglie di questo territorio“.

Per far sì che ciò avvenga, sostiene Veloccia, è necessario integrare e rafforzare i rapporti fra l’Amministrazione comunale, quella municipale e la Soprintendenza dello Stato, in maniera tale che i romani e i turisti che visitano Ostia e Ostia Antica “possano fruire tutta l’offerta culturale che questo territorio riesce ad offrire”.

Un obiettivo che, per poter essere realizzato, necessita di un ripensamento della viabilità di queste zone: “Dobbiamo rendere questi luoghi facilmente accessibili”, sottolinea. “Parliamo di posti che possono far invidia a qualsiasi altro luogo del nostro Paese, e dobbiamo fare in modo che questo territorio torni ad essere sentito come tale: dobbiamo fare in modo, come per tutta Roma, che chi viene qui possa esserne orgoglioso“.

