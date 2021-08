Roma, in auto con migliaia di vestiti contraffatti: denunce e sequestri

Roma – Un ingente quantitativo di merce contraffatta è stato sequestrato in zona Aurelia da parte delle pattuglie del gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale.

Durante le attività di controllo predisposte per contrastare i fenomeni irregolari legati all’abusivismo commerciale, gli agenti hanno individuato e fermato un’auto con a bordo due persone di 45 e 23 anni di nazionalità senegalese.

All’interno del veicolo rinvenuti circa un migliaio di articoli contraffatti, tra scarpe e capi di abbigliamento, di note marche della moda del settore sportivo. I due sono stati denunciati e la merce è stata posta sotto sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



