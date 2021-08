Tennis, Berrettini stabile in ottava posizione in Atp. Sinner sedicesimo

Nella settimana in cui iniziano gli US Open l’Italtennis può vantare ancora tre giocatori fra i primi 25 e nove nei top 100 della classifica mondiale ATP.

Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in top ten a novembre 2019: quarto azzurro nell’Era Open a riuscirci), primo italiano di sempre a raggiungere la finale a Wimbledon, mantiene saldamente l’ottava poltrona – best ranking eguagliato – davanti a Roger Federer e con un distacco ora di 567 punti dal russo Andrey Rublev, settimo.

Stabili anche Jannik Sinner al numero 16 e Lorenzo Sonego al 23° posto (best ranking). Recupera una posizione Fabio Fognini (31°), fa due passi indietro Lorenzo Musetti (numero 60), mentre scendono di un gradino Gianluca Mager, ora 71°, Marco Cecchinato (81°) e Andreas Seppi (89°). Stefano Travaglia si mantiene al numero 100 a chiudere la pattuglia degli italiani in Top cento.

Da segnalare i best ranking per Giulio Zeppieri (251°, con un balzo di 46 posizioni) grazie al primo titolo challenger a Barletta, Flavio Cobolli (n.282, +32), finalista in Puglia, e Franco Agamenone (291°, +39), che rompe pure lui il ghiaccio aggiudicandosi il challenger di Praga 3.

Classifica Maschile Atp – Italiani Top 15

8 Berrettini, Matteo (ITA) 0 5.533 punti

16 Sinner, Jannik (ITA) 0 2.750

23 Sonego, Lorenzo (ITA) 0 2.227

32 Fognini, Fabio (ITA) +1 1.734

60 Musetti, Lorenzo (ITA) -2 1.081

71 Mager, Gianluca (ITA) -1 990

81 Cecchinato, Marco (ITA) -1 911

89 Seppi, Andreas (ITA) -1 873

100 Travaglia, Stefano (ITA) 0 811

113 Caruso, Salvatore (ITA) 0 735

159 Gaio, Federico (ITA) 0 476

171 Giannessi, Alessandro (ITA) 0 432

187 Lorenzi, Paolo (ITA) +1 381

211 Fabbiano, Thomas (ITA) + 329

213 Marcora, Roberto (ITA) +2 327

(federtennis.it)(foto@federtennisfacebook)

