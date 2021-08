Afghanistan, il Papa: “Non sono state prese in considerazione tutte le eventualità”

Città del Vaticano – “Da quanto si vede, qui non sono state prese in considerazione, a quanto pare, non voglio giudicare, tutte le eventualità, non sono state prese in considerazione”. Lo sottolinea il Papa nell’intervista alla radio spagnola Cope a proposito della situazione in Afghanistan dopo l’arrivo dei talebani e sul fatto se la popolazione sia stata “lasciata a se stessa”. Alla domanda se il Vaticano può muovere i suoi diplomatici per cercare di impedire rappresaglie tra la popolazione con l’arrivo dei talebani, il Pontefice dice: “Sì, e infatti sono certo che lo stia facendo la Segreteria di Stato”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano