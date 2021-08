Branco di cinghiali in via Igea a Roma: cucciolo trovato morto

Animali – Un cucciolo di cinghiale morto è stato trovato per strada, in via Igea, nel quartiere Trionfale di Roma. In particolare, il cucciolo era nella piccola aiuola dove si trova uno degli alberi lungo il marciapiede, davanti al muretto oltre il quale c’è una nota pasticceria. Alcuni passanti, anche con cane al guinzaglio, si sono spaventati e qualcuno ha fotografato l’animale morto e si è chiesto chi avvisare affinché possa essere rimosso. Dopo raccolta di informazioni e telefonate al Comune, a occuparsi della rimozione sono stati gli addetti dell'”Ufficio di macellazione, pulizie, movimentazione materiale e anagrafe animale” di Roma Capitale. L’intervento è stato compiuto con l’utilizzo di una gru. A quanto si è appreso, il piccolo cinghiale è stato portato al Centro Carni di Roma dove i veterinari faranno esami anche tossicologici per capire la causa della morte.

La presenza di cinghiali nella zona, fra via Fani, via Stresa, largo Cervinia, via Trionfale e via dei Giornalisti è ormai quotidiana, purtroppo da mesi. Molte le denunce alle forze di polizia e ad associazioni ambientaliste e animaliste ma anche sui social network per segnalare la presenza di un branco di cinghiali di una quindicina di esemplari grandi e piccoli che tutte le sere – ma ultimamente anche nelle prime ore del mattino – passeggiano per strada in cerca di cibo. Il loro obiettivo, sono i cassonetti di rifiuti per l’organico che vengono buttati giù a “spallata” o a “testata” così da far uscire i sacchetti che vengono strappati e svuotati, come si vede dalle tracce che lasciano in terra. Tracce di escrementi, poi, sono state trovate, in passato, anche vicino box auto di alcuni condomini e nelle vicinanze di portoni di alcuni palazzi. (Fonte Ansa)