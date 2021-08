Dal 3 al 5 settembre a Civitavecchia e Tarquinia il meeting dedicato alla Laudato Si’

Civitavecchia e Tarquinia – “CustodiAMO il Creato” è il meeting promosso dalle Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina che si svolgerà dal 3 al 5 settembre in occasione della sedicesima Giornata nazionale per la Custodia del Creato.

L’iniziativa – rivolta in modo particolare ai giovani – concluderà idealmente l’anno pastorale che le due Chiese sorelle hanno dedicato all’approfondimento dell’enciclica Laudato Si’ di papa Francesco per proiettarle verso la prossima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre.

“Imparare a custodire il Creato con un impegno a tutto campo: uno stile di vita diverso, una corresponsabilità al Bene comune, un’educazione all’altro”. Sono questi, secondo monsignor Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e amministratore apostolico di Porto-Santa Rufina, i temi che i giovani desiderano proporre nei tre giorni di meeting con incontri, spettacoli e momenti di preghiera che prenderanno il via nell’oratorio dei Salesiani a Civitavecchia e si concluderanno nella chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Ruzza e trasmessa in diretta da TV2000.

Il programma

Venerdì 3 settembre, alle ore 21, nell’Oratorio Salesiano di Civitavecchia la serata “Sotto le stelle del Creato”; un concerto evento organizzato con la band della città e animato dai gruppi giovanili delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti ecclesiali.

Sabato 4 settembre, alle ore 21, nell’Oratorio Salesiano di Civitavecchia il musical “Amazzonia”. Spettacolo teatrale della compagnia “Blue in the face” scritto e diretto da Enrico Maria Falconi.

Domenica 5 settembre, nella chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia alle ore 17.30 incontro “La transizione ecologica per la cura della vita” una tavola rotonda con Enrico Maria Mosconi, docente presso il Dipartimento di Economia Ingegneria e Impresa dell’Università della Tuscia di Viterbo, e Luca Fiorani, fisico e docente dell’Università Lumsa di Roma.

Alle ore 19 il vescovo Gianrico Ruzza presiederà la celebrazione eucaristica per la 16ª Giornata della salvaguardia del Creato che verrà trasmessa in diretta su TV2000 emittente della Conferenza episcopale italiana (canale 28 del digitale terrestre; www.tv2000.it).

A tutti gli eventi ingresso gratuito con obbligo di green pass e prenotazione online: https://tinyurl.com/3fxrfh5u