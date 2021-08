Fiumicino, Giuliano Talevi: “Finalmente a Fiumara vengono rilasciate le residenze”

Fiumicino – “Per anni ad alcuni cittadini di Fiumara era stato negato il legittimo diritto della residenza ma, dopo incontri con i richiedenti e riunioni con l’Amministrazione comunale, oggi finalmente chi si presenterà in Comune per richiederla potrà conseguirla“.

Ad annunciarlo, in una nota, è Giuliano Talevi, responsabile del comitato cittadino “Fiumara nel Cuore”, che aggiunge: “Questa è una vittoria del nostro comitato e del nostro territorio, da troppi anni abbandonato a sé stesso. Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale e i cittadini che si sono avvicinati a questo movimento permettendoci così di affermare e difendere i nostri diritti“.

