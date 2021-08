Foie gras, una delizia della migliore gastronomia francese

Il foie gras è una vera e propria prelibatezza francese, nota in tutto il mondo e famosa per il suo caratteristico gusto delicato, inconfondibile e burroso, ed è apprezzato dagli intenditori di tutto il mondo.

Fino a qualche anno fa, la presenza del fois gras sulle tavole italiane si limitava alle grandi occasioni e alle festività, quando veniva spesso servito come antipasto, ma si può dire che attualmente comprare foie gras sia diventata una consuetudine piuttosto diffusa, grazie alla versatilità e alla squisitezza.

Acquistare il miglior fois gras oggi è possibile anche online, con una vasta possibilità di scelta, ricevendo il prodotto preferito direttamente a casa oppure offrendolo in regalo ad amici e famigliari che apprezzino la cucina gourmet.

Si può gustare il fois gras al naturale, accompagnato da pane tostato, tuttavia molti lo inseriscono anche nelle ricette di creative e ricche di gusto.

Una tradizione legata ad una storia molto antica

Per quanto si sia diffuso appunto solo negli ultimi tempi, il fois gras in realtà vanta una storia molto antica e pare che già nell’antico Egitto fosse noto il gusto particolare del fegato delle oche che si alimentavano maggiormente per affrontare le migrazioni.

Anche nella Roma e nella Grecia antica, veniva praticato l’ingrasso delle oche, servite poi durante i banchetti. Con il diffondersi della coltivazione del mais, la Francia inizia a specializzarsi sia nella produzione che nella conservazione di questo prezioso alimento, diffondendolo così in tutto il mondo.

Grazie al suo sapore piacevole e molto particolare, il fois gras è divenuto un vero e proprio simbolo della migliore cucina francese, oltre che una portata immancabile nel menù dei migliori ristoranti.

Oggi il mercato ne propone diverse varianti: dal più tradizionale, preparato con fegato d’oca, delicato e leggermente dolce, al più saporito, prodotto con fegato d’anatra, dal gusto più deciso e intenso. In generale, il miglior fois gras viene conservato in lattine o in barattoli, il procedimento di cottura deve rispettare termini ben precisi e soprattutto una temperatura costante leggermente sopra i 100 gradi, perché il prodotto possa mantenere la caratteristica morbidezza.

Fois gras e paté di fois gras

Molto spesso, sulle confezioni reperibili sul mercato, si incontra la dicitura paté di fois gras. Questo significa che si tratta di un prodotto derivato dal fois gras originale, ma che ne deve contenere una percentuale non inferiore al 50%.

Altri prodotti tipici molto diffusi sono la mousse, emulsionata con l’aggiunta di un prodotto grasso, e il perfait, che deve contenere almeno il 75% di prodotto originale.

Il blocco di fois gras è invece costituito generalmente da diversi pezzi, emulsionati tra di loro. Il fois gras originale viene invece prodotto a partire da un blocco unico. La scelta del prodotto ideale dipende soprattutto dal gusto personale e dalla destinazione di utilizzo.

Come abbiamo detto, si può gustare il fois gras in diverse occasioni, soprattutto come antipasto per una cena o un pranzo riguardanti un’occasione importante. Si può comunque utilizzarlo anche come ingrediente in tante ricette interessanti, insalate, tartine e stuzzichini di vario genere, accompagnati preferibilmente da vini bianchi.