Formia, la magia della danza illumina la sesta edizione del memorial dedicato a Chiara Grizzo

Formia – La magia della danza sta per approdare nella villa comunale “Umberto I”, pronta a scaldare i cuori e, soprattutto, a illuminare la sesta edizione del memorial dedicato a Chiara Grizzo, la quindicenne tragicamente scomparsa nel giugno del 2015.

Un’edizione sicuramente diversa, in primis viste le restrizioni dovute al Covid-19, e al fatto che il memorial torna dopo un anno di assenza – l’edizione 2020 fu rimandata, proprio per via della pandemia -, ma non per questo meno intensa, meno speciale. Anzi…

“Dopo due anni di grande vuoto, soprattutto nel mondo della danza – racconta, infatti, famiglia di Chiara, che ha scelto di ricordarla, con il patrocinio del Comune, attraverso quest’arte, questa passione che la faceva sorridere, sognare e che la spingeva a dare sempre il massimo – si respira un entusiasmo particolare, una voglia di rinascita, per tutti, ma ancor più per i ballerini…”

Come nelle passate edizioni, il ricordo di Chiara è affidato alla direzione artistica di Fabio Mazzeo – suo maestro di danza – mentre, per questo spettacolo di danza e magia, in tanti, sono già accorsi per rendere omaggio, con le loro straordinarie coreografie, a questa giovane promessa della danza.

Di cosa c’è bisogno per partecipare? La voglia di lasciarsi emozionare e di lasciarsi trascinare nel vortice di stupore che quest’arte sa regalare… Vi aspettiamo il 21 settembre alle 20!

