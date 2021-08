Giornata Mondiale della Solidarietà, Farmacisti in Aiuto: “Il 31 agosto celebriamo l’aiuto reciproco”

Istituita dall’Onu nel 2005, la Giornata Mondiale della Solidarietà nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare le persone verso azioni concrete a sostegno del prossimo, soprattutto di chi ha veramente bisogno di aiuto o chi versa in condizioni di estrema povertà. Questo giornata serve anche a far riflettere sulla necessità di un mondo più equo e solidale: chi vive uno stato di disagio e deve fare i conti con guerre, povertà, migrazioni, ha bisogno di solidarietà.

Farmacisti in Aiuto da sempre si occupa di donare solidarietà e di avvicinare persone disposte ad aiutare la Onlus ad aiutare il prossimo: “E’ necessario essere solidali 365 giorni l’anno – sottolinea Tullio Dariol, Presidente di Farmacisti in Aiuto -. Solo porgendo la mano al prossimo possiamo costruire un mondo più giusto, in cui tutti hanno accesso alle stesse possibilità, nessuno escluso.

Il volontariato è un mondo tutto da scoprire, fatto da persone dal cuore grande e che fanno della solidarietà il loro stile di vita. Come Onlus abbiamo sempre più bisogno del sostegno di queste buone anime, per fare in modo di rendere concreti i nostri progetti”.

“Con ‘Fondo di Solidarietà’, ‘Non fiori ma opere di bene’ o ‘Un centesimo per una vita’ – spiega il Presidente – portiamo avanti delle iniziative indirizzate alle famiglie in difficoltà del Comune di Fiumicino, cercando di aiutarle ad affrontare gli innumerevoli ostacoli che la vita gli mette davanti.

“Non dobbiamo dimenticare, però, – conclude Tullio Dariol – che sono i piccoli gesti quelli che fanno la differenza e che possono contribuire a cambiare le cose: la soddisfazione di aver acceso anche solo un sorriso sarò impagabile”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che permette di avere un rimborso di buona parte dell’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

(Il Faro online)