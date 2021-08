Ostia – Il Municipio X continua a bruciare. Nonostante il recente abbassamento delle temperature, infatti, l’emergenza incendi sul territorio è tutt’altro che rientrata.

Due quelli scoppiati nella sola giornata di martedì 31 agosto, a poche ore di distanza l’uno dall’altro: il primo in zona Longarina; il secondo nella porzione di pineta compresa fra la via del Mare e via di Castel Fusano.

A domare le fiamme c’erano, in entrambi i casi, i Vigili del Fuoco di Ostia e i volontari della Protezione Civile BluSub, che sono riusciti ad evitare il peggio: l’incendio alla Longarina, infatti, minacciava di lambire anche le abitazioni circostanti.

Grazie all’efficiente coordinazione e agli sforzi congiunti di pompieri e volontari, però, le operazioni di spegnimento di entrambi gli incendi hanno richiesto poco più di un paio d’ore, e i residenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

