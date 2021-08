Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Sembra proprio che questa estate voglia finire in fretta, e dopo un inizio di settimana decisamente più stabile e piacevole visto il calo termico, ecco che si prepara un altro peggioramento. L’Atlantico scalda i motori ed è pronto con le sue correnti fresche ed instabili a condizionare il tempo sulla nostra Penisola, questa volta però le aree più colpite saranno quello tirreniche. Vediamo meglio nel dettaglio, sebbene sia ancora una tendenza meteo.

METEO MARTEDÌ 31 AGOSTO. Anche nella giornata di martedì la saccatura depressionaria sull’Europa centro-orientale farà una sorta di braccio di ferro con l’anticiclone presente sugli stati centro-occidentali, ed anche piuttosto sbilanciato sulle Isole britanniche. Ne conseguirà sull’Italia un flusso di correnti in quota mediamente settentrionali, responsabile di una certa variabilità già al mattino su Alpi orientali e tratti costieri della Toscana con qualche pioggia, mentre sul resto d’Italia i cieli si presenteranno poco o al più parzialmente nuvolosi. Ma nel pomeriggio si intensificherà l’instabilità in prossimità delle Alpi centro-orientali con qualche rovescio o breve temporale su Prealpi lombardo-venete e Friuli VG, in sconfinamento serale alle adiacenti zone di pianura. Ma sarà soprattutto sull’Appennino settentrionale che si attiveranno i temporali più frequenti, specie sul settore tosco-emiliano, pur in attenuazione in serata. Sempre in serata gli stessi fenomeni tenderanno a trasferirsi verso Umbria e regioni centrali adriatiche, fino a sconfinare alle coste di Marche e Abruzzo. Qualche pioggia attesa anche in Liguria nel pomeriggio, oltre che sulle zone interne del Lazio, in attenuazione in serata. Sul resto d’Italia tempo più stabile. Poche variazioni nelle temperature, se non un lieve incremento sulle regioni meridionali e in Sardegna dove si potranno ancora raggiungere i 30°C, anche 34°C sulla Sicilia interna.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata complessivamente variabile sulle regioni del medio Tirreno, con l’alta pressione disturbata da infiltrazioni di aria più fresca in quota provenienti dal centro-est Europa, che favoriranno instabilità diurna sulla Toscana appenninica e interna, oltre che sull’Umbria e localmente sul Lazio centro-orientale; prevista la formazione di acquazzoni e locali temporali tra pomeriggio e prima sera. Temperature senza variazioni rilevanti con clima gradevole, minime molto contenute a valle. Venti dai quadranti occidentali, a tratti moderati nel pomeriggio lungo le coste, con rinforzi sui settori interni in corrispondenza di sviluppi temporaleschi. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Il lunedì di inizio settimana sulle regioni del medio Tirreno, si presenterà nel complesso stabile e soleggiato con qualche addensamento pomeridiano sui settori appenninici e interni della Toscana, associato a possibili locali e brevi rovesci. Locale variabilità diurna anche sull’Umbria centro-settentrionale e sui crinali del basso Lazio. Martedì complice l’ingresso di correnti più fresche in quota provenienti da Centro-Est Europa, la giornata sarà caratterizzata da variabilità instabile più accentuata, con rovesci e locali temporali tra tardo mattino e pomeriggio, di nuovo sui settori Toscani appenninici e interni, nonché sull’Umbria e localmente sul Lazio centro-orientale. Mercoledì e giovedì complessivamente stabili e soleggiati. Clima estivo gradevole. Peggiora da venerdì per il transito delle prime correnti atlantiche.

(Fonte: 3B Meteo)