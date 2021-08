Minaccia una ragazza fuori dal pub: Daspo Willy per un 18enne a Latina

Latina – Un nuovo provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, il cosiddetto Daspo Willy, è stato emesso dal Questore di Latina.

Destinatario della misura di prevenzione è un 18enne del capoluogo, tra gli autori di un episodio verificatosi ad inizio estate nel parcheggio adiacente la zona pub quando, insieme con altri tre coetanei, minacciava una ragazza costringendola a fuggire.

Dopo la denuncia penale per il reato di minacce, il giovane è ora destinatario del provvedimento che gli vieta di accedere e anche solo di stazionare, per un anno, nei locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo ricadenti nelle zone della cd. movida del Comune di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

