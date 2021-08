Roma, coppia di turisti sorpresi a fare il bagno nella fontana di piazza Farnese: multati

Roma – Un’altra giornata di controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree turistiche della Capitale per contrastare ogni forma di degrado, di illegalità e di abusivismo e per garantire maggior sicurezza ai cittadini e ai numerosi turisti

Nelle zone tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, dal pomeriggio alla serata di ieri, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno eseguito verifiche contro abusivismo commerciale e illeciti amministrativi, sanzionando tre cittadini stranieri – uno del Senegal, uno del Ghana e uno del Bangladesh – tutti senza fissa dimora, sorpresi mentre erano dediti al commercio ambulante illegale, avvicinando turisti per vendere la loro merce.

A loro carico, i Carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per un totale di 16.500 euro, con ordine di allontanamento dall’area del Colosseo e del centro storico per 48 ore (Decreto Minniti). Sequestrati braccialetti e borse privi di marche e numerose bottiglie d’acqua.

Ieri notte, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese e quelli dell’8° Reggimento Lazio hanno sanzionato, per complessivi 900 euro, due turisti stranieri, un 21enne americano e una 20enne inglese, sorpresi mentre, con i vestiti indosso, si immergevano nella fontana prospiciente la chiesa di Santa Brigida in piazza Farnese.

La bravata che per fortuna non ha provocato danni al patrimonio artistico, oltre alla multa, è costata ai due giovani anche l’allontanamento dall’area del centro storico per 48 ore (Decreto Minniti).

