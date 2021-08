Scauri, vende cibo nocivo: locale sequestrato e denunciato il titolare

Minturno – Ieri a Scauri di Minturno, i carabinieri della locale stazione, deferivano in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 35enne del posto per i reati di commercio di sostanze alimentari nocive, frode nell’esercizio del commercio e detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

In particolare, il commerciante custodiva, nei magazzini dell’esercizio pubblico da egli stesso gestito, prodotti alimentari destinati al consumo in cattivo stato di conservazione ed in totale assenza di requisiti igienici.

I locali sono stati sottoposti a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

