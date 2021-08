Terracina – Questa mattina a Terracina i carabinieri della locale aliquota radiomobile, a conclusione di specifica attività investigativa identificavano e deferivano in stato di libertà all’autorità giudiziaria, un 32 enne originario della provincia di Salerno che, con artifici e raggiri, aveva simulato, in due distinti sinistri stradali, la rottura dello specchietto retrovisore della sua autovettura, tentando di farsi consegnare dalle rispettive vittime, la somma di 400 euro in una circostanza e di 200 euro in diverso episodio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina